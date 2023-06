Cosa vedere a Reggio Calabria? Alexa è confusa: “Ponte sullo Stretto e Duomo di Messina”

StrettoWeb

Si avvicina la stagione estiva e, anche se Reggio Calabria non è più meta turistica ambita come qualche anno fa, qualche forestiero verrà certamente intravisto a passeggiare tra Corso Garibaldi e Via Marina. A chi dovesse venire sullo Stretto, però, consigliamo vivamente di non chiedere ad Alexa i posti da visitare. Perché? Perché vi porterebbe al Duomo di Messina o nel Ponte sullo Stretto, che ancora non esiste.

Avete capito bene. L’ormai noto assistente vocale di Amazon, a precisa domanda su “cosa posso visitare a Reggio Calabria“, ha risposto così: “ci sono tantissimi posti da visitare a Reggio Calabria, alcuni dei posti più caratteristici sono il Ponte sullo Stretto di Messina, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Duomo di Messina, il Duomo di Reggio Calabria e il Duomo di Messina”. A segnalarlo, come si può evincere dal video in evidenza, è Simona Lanzoni, Presidente dell’Associazione Scalinata Monumentale di Via Giudecca. L’impegno della donna sulle bellezze del territorio è ben noto, proprio per questo è rimasta un po’ sconcertata dalla risposta di Alexa.

Va precisato, tuttavia, che siamo pur sempre davanti all’intelligenza artificiale, che mai potrà essere perfetta e soprattutto dotata di senso logico. Per questo è anche sbagliato, a nostro avviso, in chi si dovesse imbattere, affidarsi a uno strumento del genere in determinate circostanze. Uno strumento che, in realtà, non fa altro che affidarsi ad informazioni, statistiche, dati, numeri, articoli, evidentemente non in modo corretto. Esistono però, per fortuna, le guide, anche online, che sapranno sicuramente indicare i posti (tanti) belli da visitare tra Reggio Calabria e Provincia. Non dimentichiamo, poi, che Alexa elabora i dati basandosi anche sulla geolocalizzazione, motivo per cui non è in grado di distinguere che tra Reggio Calabria e il Duomo di Messina c’è uno Stretto a separare. Separare una distanza che potrà essere unita dal Ponte.

A proposito di Ponte sullo Stretto

E’ interessante, e fa piacere, sapere come, già prima che partano i lavori, si consideri il Ponte sullo Stretto di Messina un’opera da visitare. Sarà così, per fortuna, dopo anni di “no” ideologici e tutto quello che sappiamo. Negli ultimi mesi la svolta, con i passaggi decisivi alla nomina del nuovo Cda della Società Stretto di Messina, avvenuta esattamente ieri. Entro luglio 2024 cominceranno poi i lavori e in un futuro non troppo lontano sarà davvero tra i luoghi da visitare. Alexa anticipa i tempi, ma tra qualche anno sarà realtà.

Cosa vedere a Reggio Calabria: la riflessione di Simona Lanzoni

Certo, il Duomo di Messina (tra l’altro ripetuto due volte) resta un errore e su quello la stessa Simona Lanzoni, su Facebook, pone delle riflessioni. Perché è vero che Alexa è intelligenza artificiale, è vero che acquisisce solo dati, ma è anche vero che se commette errori è perché evidentemente c’è qualcosa da migliorare: “io – dice – imposterei una procedura legale ad Amazon per danno ‘non patrimoniale’ all’immagine, al nome, all’identità storica, culturale, politica ed economica, alla reputazione turistica e dichiarazioni false”.