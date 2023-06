Cateno De Luca, scovata la causa dei suoi problemi di salute e dei “comizi notturni”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nei giorni scorsi il sindaco di Taormina Cateno De Luca, molto attivo sui social, aveva annunciato di essersi sottoposto ad un esame di polissonografia per capire quale fosse la causa dei suoi disturbi del sonno. Oggi, dopo il test sotto sforzo per appurare lo stato di salute del suo cuore, ha avuto qualche primo esito.

“Onorevole Sindaco i miei complimenti! – scrive ironicamente sui social – Il cardiologo stamattina ha accertato che il mio cuore anche sotto sforzo funziona benissimo come quello di un atleta. In relazione alle risultanze dell’holter pressorio e della polisonnografia mi è stato consigliato di perdere almeno 7/8 chili oppure, in alternativa, assumere dei farmaci per attutire gli sbalzi di pressione che si sono registrati durante la notte o quando mi incazzo. Ho deciso di dire addio alle mie maniglie dell’amore e mettermi a dieta“, conclude simpaticamente De Luca.

E’ la pressione, dunque, la causa di quelli che sua moglie ha definito “comizi notturni“. Ma d’altronde con l’enfasi e la passione che il primo cittadino di Taormina sfoggia in ogni occasione, non poteva che essere diversamente.