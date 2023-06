Cateno De Luca col piccone contro l’abusivismo: “elimino un chiosco che non paga dal 1989”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il neo sindaco di Taormina Cateno De Luca si è dato di nuovo alla pazza gioia dando spettacolo. Da quando è stato eletto primo cittadino della splendida località turistica siciliana ha deciso di rivoluzionare tutto, come d’altronde aveva tentato di fare anche a Messina. Ma come sempre lo fa a modo suo. In maniera pittoresca. Oggi, piccone in spalla, ha deciso di lottare contro l’abusivismo.

“Adesso basta! Stamattina è stato necessario un mio blitz speciale per porre fine ad una vicenda paradossale che diventa vicenda “simbolo” della gestione dei beni comunali e non solo – scrive lo stesso De Luca in un post pubblicato sui social -. Questo Chiosco è qui in via Apollo Arcageta dal 1989 e non avrebbe dovuto esserci perché la proprietà non ha mai pagato il suo pubblico! E nessuno si era mai accorto di questa mancanza! Adesso metteremo fine a questa storia ed elimineremo anche il Chiosco! La giunta è già stata convocata per stasera e procederemo ai relativi atti necessari“, scrive il sindaco postando le foto nella gallery scorrevole in alto.