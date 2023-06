Cateno De Luca con la testa fasciata: “mia moglie ha scoperto che faccio comizi nel sonno”

StrettoWeb

Oggi pomeriggio, il nuovo sindaco di Taormina Cateno De Luca, ha destato preoccupazione tra i suoi sostenitori con una diretta – potrei dire insolita ma al quale ci siamo abituati -, durante la quale si è presentato con la testa fasciata. Tuttavia, nulla di allarmante.

Il sindaco è noto per il suo stile “spettacolare” e sembra aver mantenuto la sua fama anche questa volta: le fasce intorno alla testa sono in realtà dovute all’esame di polisonnografia al quale si sta sottoponendo in queste ore. Secondo quanto riferito, la moglie di De Luca avrebbe notato che il sindaco parla nel sonno e, secondo le dichiarazioni dello stesso sindaco, sembra che durante il sonno faccia persino dei comizi.

L’esame di polisonnografia serve a valutare i disturbi del sonno e a identificare eventuali anomalie. Attendiamo di vedere se questo nuovo episodio spettacolare di De Luca avrà ulteriori sviluppi.