Allerta Meteo, forte maltempo in arrivo sullo Stretto di Messina ma la prossima settimana cambia tutto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lo Stretto di Messina si appresta a vivere una nuova fase di forte maltempo: dopo le piogge della scorsa notte, sono in arrivo forti temporali con abbondanti precipitazioni nel corso della giornata di venerdì 16 giugno. Anche le temperature diminuiranno sensibilmente, piombando su valori autunnali, inferiori ai +20°C persino nelle ore diurne.

La nuova ondata di maltempo sarà particolarmente intensa sul versante tirrenico, in modo particolare nel reggino, dove tra Scilla e Bagnara, lungo la Costa Viola, potranno verificarsi grandinate, nubifragi e alluvioni lampo. Alto il rischio di trombe d’aria tra le isole Eolie e tutta la fascia tirrenica di entrambe le province (Messina e Reggio Calabria).

Nel weekend tornerà comunque a splendere il sole con temperature in aumento. La prossima settimana, invece, “esploderà” l’estate con la prima ondata di calore in concomitanza con il Solstizio d’Estate di giorno 21. Avremo due/tre giorni di grande caldo, con temperature per la prima volta in stagione ben oltre i +30°C, anche se questa prima ondata di calore durerà comunque soltanto un paio di giorni appunto. Finalmente però, dopo un lungo periodo anomalo in termini di freddo e precipitazioni, sarà davvero estate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: