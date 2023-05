Tropea internazionale: per la rivista “Marie Claire” è un “tesoro nascosto”

StrettoWeb

Tropea, pure trésor caché, un autentico tesoro nascosto. – È il titolo del publi-reportage che l’edizione francese di Marie Claire, rivista femminile di moda e attualità francese pubblicata in diversi Paesi nelle relative lingue nazionali, ha dedicato al Principato sul numero di giugno.

“Ciò che continua a renderci soddisfatti – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – non è soltanto la pluralità di attenzioni mediatiche nazionali ed internazionali, spesso di settore, dedicate alla nostra destinazione e quindi alla nostra regione, ma – spiega – la qualità ed i precisi contenuti selezionati dalle diverse testate giornalistiche per descrivere e valorizzare aspetti, dettagli, caratteristiche e proposte culturali, enogastronomiche ed esperienziali che coincidono esattamente con quelli che noi consideriamo i risultati attesi dalla nostra visione ed azione di governo in tema di costruzione della nostra reputazione turistica”.

“Fondato in epoca romana – si legge a pagina 11 della rivista francese – questo borgo di pescatori dell’Italia Meridionale, divenuto località balneare, ha attraversato i secoli in relativa discrezione. Il suo sito spettacolare, che domina il Mar Tirreno, il suo patrimonio storico, la sua atmosfera affascinante che esprime l’anima calabrese ne fanno tuttavia un tesoro da riscoprire, soprattutto fuori stagione”.

Dal mito di Ercole al patrimonio di palazzi e chiese che testimoniano le varie dominazioni di epoca romana, poi bizantina, arabe, normanne e aragonesi; dal patrimonio naturalistico alla gastronomia che vede protagoniste, tra gli altri le produzioni agroalimentari come la Cipolla Rossa di Tropea e la pesca, che porta sulle tavole i Surici. Sono, queste, le coordinate del racconto di Marie Claire.

La lente Bon à savoir (bene a sapersi) è dedicata alla proposta fruibile 365 giorni l’anno con l’esposizione di arte moderna, i concerti di musica classica da maggio ad ottobre, le feste religiose, i festival di musica blues, senza dimenticare i grandi eventi gastronomici ed esperienziali dedicati alla Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp.