Paura in Spagna dove un caccia da combattimento F-18 si è schiantato sulla base aerea di Saragozza ed è esploso in una gigantesca palla di fuoco. Il pilota è riuscito a saltare fuori dal jet prima dell’impatto. L’uomo è stato trasportato in ospedale e “la sua vita non è in pericolo“, ha riferito l’Aeronautica militare di Madrid.