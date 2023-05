Reggio: alla Cassiodoro-Don Bosco il 2° concorso di poesia dialettale “Così è la vita – Memorial Peppe Stellittano”

StrettoWeb

E’ stato presentato questa mattina presso l’istituto comprensivo statale “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro, diretto magistralmente dalla dirigente Eva Raffaella Maria Nicolò, la seconda edizione del concorso di poesia dialettale “Così è la vita – Memorial Peppe Stellittano”, promosso da Nino Stellittano frontman dei Kalavrìa in sinergia con “Città del Sole Edizione” di Franco Arcidiaco e il Kiwanis Club Reggio Calabria. “Questa mattina avete avuto l’opportunità di confrontarvi con belle persone che hanno fatto quadrato intorno a voi – esordisce la dirigente scolastica Nicolò rivolgendosi agli studenti -. Oggi, diamo l’avvio e istituzionalizziamo il secondo concorso di poesia dedicato al poeta e compositore Peppe Stellittano. Con questo concorso, il figlio Nino ha pensato di portare avanti la memoria del padre, salvaguardare la tradizione e stimolare la vostra creatività. Quest’anno, avete elaborato più poesie, 38 bellissimi elaborati, dimostrando di tenere alla vostra terra, alle vostre radici, al vostro prezioso passato”. Il Presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria Eugenio Chisari si è soffermato sulla mission dell’organizzazione no-profit e sul percorso iniziato con la scuola Cassiodoro-Don Bosco contro il bullismo e cyberbullismo.

Memorial Peppe Stellittano, le parole della Dirigente Eva Nicolò

Gli elaborati saranno valutati da una giuria tecnica composta dall’editore Franco Arcidiaco che nel ringraziare la dirigente per “il prezioso lavoro svolto sul territorio e nel plesso insieme ad un ottimo Corpo docente” ricorda che “i testi di poesia sono tutti in forma anonima per garantire ancor di più una valutazione assolutamente obiettiva e nella serata di sabato 27, oltre al live dei Kalavrìa, alla premiazione dei 5 migliori elaborati, sarà consegnato il premio della prima edizione di Cultura popolare intestato a Pasquino Crupi”.

“Avete una grande fortuna, poter andare a scuola – conclude Nino Stellittano -. Mio padre voleva tanto studiare ma, a causa della guerra, delle poche risorse economiche della sua famiglia, è riuscito a prendere la quinta elementare. Non ha avuto la possibilità di poter continuare gli studi ma ha fatto un investimento nella sua vita: si comprava i libri e leggeva tanto. Questa è stata la sua arma vincente. La cultura non la dobbiamo nascondere dentro il cassetto, fatela conoscere a tutti, mostrate il patrimonio culturale che avete – sprona gli studenti il leader dei Kalavrìa.

La frenesia della vita, la tecnologia, non ci fa più cogliere l’essenza del quotidiano per questo, noi dall’anno prossimo, vi porteremo all’esterno mostrando alla cittadinanza che la scolarizzazione è importante e serve per creare una società migliore”. Sabato quindi, si svolgeranno due importanti momenti: la mattina, l’iniziativa “Spiagge e fondali puliti” organizzata dalla Pro Loco presso la spiaggia di Punta Pellaro in collaborazione con Legambiente, la sera, nel cortile della scuola “Cassiodoro-Don Bosco”, la premiazione dei cinque giovani vincitori del concorso di poesia e la consegna di una borsa di studio. A seguire, il concerto dei Kalavrìa con la partecipazione straordinaria di Danilo Amerio. Il live è ovviamente, aperto a tutta la cittadinanza.

