Reggio Calabria, gru pericolante a Gallina per il forte vento di sabato: residenti in protesta bloccano la strada | FOTO

A seguito del forte vento che ha colpito la città di Reggio Calabria sabato 20 maggio, sono stati registrati in città parecchi danni e tragedie tra cui anche la morte dell’avvocato Giovanni Pellicanò rimasto vittima sotto un grosso albero sradicato dalla furia del vento in via San Giuseppe. A Gallina e precisamente in via Miniera, una gru è pericolante da sabato ed è stata anche disposta dal sindaco ff Brunetti, l’evacuazione temporanea di alcune abitazioni ed il divieto di transito in via Miniera ed in via Ravagnese II in via precauzionale.

I residenti hanno più volte segnalato il problema affinchè venisse risolto ma purtroppo dagli organi competenti non si è mosso nulla e dalle 14 di questo pomeriggio, gli stessi hanno deciso di protestare scendendo in strada e bloccando la strada per far sentire la loro voce e smuovere urgentemente gli animi di chi deve intervenire e mettere in sicurezza l’intera area prima che si possa verificarsi qualche tragedia.

