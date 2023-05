Reggio Calabria, finalmente ripartono i lavori di bitumazione in via Rausei

StrettoWeb

Finalmente dopo tanto e tanto tempo e richieste da parte dei residenti della zona, da questa mattina sono partiti i lavori di bitumazione in via Rausei a Reggio Calabria. La situazione del manto stradale in città è critica e drammatica ovunque dal centro storico alle periferie e ci sono parecchie zone che sono impraticabili e non consentono neanche di poter passare con jeep o fuoristrada.

In via Rausei l’asfalto da tempo si trovava in condizioni pietose e nonostante le continue denunce e richieste da parte dei residenti, nessuno è intervenuto fino a questa mattina che invece sono finalmente partiti i lavori e l’importante arteria che oltre ad essere molto popolosa è anche vicina agli Ospedali Riuniti riavrà un manto stradale transitabile.

Nella stessa via ricordiamo che c’è ancora un ecomostro li abbandonato tra le case e che avrebbe dovuto portare molti comodi parcheggi in tutta la zona ma al momento risulta un cantiere in attesa di essere completato ma che nel frattempo, essendo da diversi anni abbandonato, probabilmente richiederà parecchio lavoro di ripristino.