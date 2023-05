Reggio Calabria, dietrofront: salta il maxischermo all’Arena per Sudtirol-Reggina

StrettoWeb

Il maxischermo all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria per seguire domani sera Sudtirol-Reggina non ci sarà. Salta, a un giorno dalla sfida dei playoff, l’idea della Città Metropolitana di raccogliere buona una parte dei tifosi amaranto, tanti di quelli che magari non hanno fatto in tempo ad acquistare il biglietto per il “Druso” di Bolzano, la cui piccola accoglienza ha permesso solo a 625 “fortunati” di essere presenti.

La Metrocity, ieri, aveva lanciato la notizia attraverso una nota stampa, precisando di essere in attesa dell’ok delle autorità per le ultime autorizzazioni, però – scriveva ieri – “speriamo di poter dare conferma a breve”. Quella conferma non è però arrivata, anzi. Secondo quanto risulta, infatti, sembrerebbe che il Prefetto abbia posto delle riflessioni in merito alla gestione dell’ordine pubblico in centro per l’evento, che per una partita della Reggina manca da 20 anni. Allo stesso modo, non ha di certo aiutato l’aver annunciato alla città la notizia senza l’atteso nullaosta delle Istituzioni. Dunque, chi non potrà essere presente a Bolzano, sarà costretto a seguire la partita in tv con amici e parenti.