Maxischermo per Sudtirol-Reggina, telenovela infinita: ci sarà, ma allo Stadio Granillo!

Una telenovela infinita. Che, sicuramente, si sarebbe potuta evitare. Ci riferiamo alla scelta di installare un maxischermo sul Lungomare di Reggio Calabria per seguire la partita dei playoff Sudtirol-Reggina. La Città Metropolitana due giorni fa ha annunciato la decisione alla città, ma in maniera frettolosa, senza ancora avere l’ok delle Autorità. E infatti, come già anticipato ieri su StrettoWeb, il Prefetto non ha consentito il maxischermo all’Arena dello Stretto, per motivi di gestione dell’ordine pubblico.

E così siamo arrivati alla mattinata odierna senza una decisione ufficiale, con tempi ristrettissimi per l’organizzazione e con la politica locale imbarazzata per aver annunciato un evento senza la necessaria autorizzazione. Durante una lunga riunione in Prefettura, Comune e Metrocity hanno fatto pressione affinché il maxischermo si installasse, chiedendo la disponibilità di Piazza del Popolo, anch’essa però bocciata per l’incompatibilità dei tempi ristretti per coordinare la gestione della sicurezza.

Alla fine si è trovato un compromesso: il maxischermo si farà, ma allo Stadio Granillo. Decisivo l’aiuto della Reggina, che metterà a disposizione i propri steward già presenti per le partite interne degli amaranto contribuendo così in modo decisivo alla gestione della serata. La speranza, nonostante i tempi ristretti per l’organizzazione, è che l’impianto possa riempirsi con la presenza di tutti coloro che non son potuti andare a Bolzano e che comunque si erano già organizzati con le proprie famiglie e amici, anche se non si conoscono ancora i dettagli (quali settori saranno aperti, dove sarà il maxischermo, da che ora sarà aperto l’impianto), ed è chiaro che la priorità è quella di preservare il manto erboso dello stadio per l’eventuale andata della semifinale che la Reggina, vincendo oggi a Bolzano, giocherebbe lunedì sera ospitando il Bari.

Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali, ma al momento l’ultima indiscrezione che filtra da Piazza Italia è che la fumata bianca c’è stata. Appuntamento quindi alle 20.30 allo stadio Granillo per tutti i tifosi che vogliono godersi la partita in comunità. A meno di ulteriori clamorosi ribaltoni, che a questo punto non si possono escludere…