Maxischermo Sudtirol-Reggina, nuovo clamoroso ribaltone: salta anche lo Stadio Granillo!

“Appuntamento quindi alle 20.30 allo Stadio Granillo per tutti i tifosi che vogliono godersi la partita in comunità. A meno di ulteriori clamorosi ribaltoni, che a questo punto non si possono escludere…”. Avevamo chiuso così l’ultimo articolo di questa mattina sul maxischermo di questa sera – per assistere a Sudtirol-Reggina – allo stadio Granillo dopo le ipotesi bocciate dell’Arena dello Stretto e di Piazza del Popolo.

Ecco, il clamoroso ribaltone c’è stato. Secondo indiscrezioni, infatti, il maxischermo non si farà neanche al Granillo. E se prima non era arrivato l’ok del Prefetto, questa volta è il Questore ad aver detto no.

StrettoWeb sin dalla giornata di ieri ha seguito passo passo tutta la vicenda, raccontando alla città in tempo reale le decisioni salienti della la riunione-fiume tra le istituzioni cittadine e la Prefettura. Peccato che intanto la politica locale, dopo aver annunciato due giorni fa l’evento in pompa magna (ma senza avere l’ok delle Autorità!), si sia trincerata dietro un clamoroso silenzio. Nessuna info ufficiale, nessun tipo di chiarezza. Il comunicato stampa di due giorni fa con l’annuncio del maxischermo dato per certo all’Arena “Ciccio Franco” del Lungomare è ancora l’ultima voce ufficiale, appunto, nonostante già da ieri mattina fosse certo che all’Arena non ci sarebbe stato nulla.

E così a poche ore dall’inizio della partita ci sono cittadini e tifosi, magari anche della provincia, che si erano organizzati per assistere al match insieme sul Lungomare e senza i nostri aggiornamenti sarebbero rimasti completamente all’oscuro delle ultime tribolate novità. E in ogni caso sono confusi e disorientati. Anche perché sono le 15, la partita inizierà tra poco più di cinque ore, e ancora da Piazza Italia nessuno ha annunciato l’annullamento dell’evento troppo frettolosamente spiattellato alla gente. L’ennesimo pasticcio di un’Amministrazione totalmente inadeguata anche a gestire la semplice comunicazione.

A meno di 5 ore dal fischio d’inizio arriva anche il Comunicato Ufficiale: il maxischermo non ci sarà

“Per motivi attinenti la cessione dei diritti televisivi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B non sarà possibile installare il maxischermo predisposto dalla Città Metropolitana, su richiesta del Comune di Reggio Calabria, per la visione della partita tra la Reggina e il SudTirol, gara prevista per alle ore 20:30 di oggi venerdì 26 maggio e valevole per il turno preliminare dei Playoff di Serie B”.

“La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria ringraziano tutte le autorità che si sono prodigate, ognuno per la propria rispettiva competenza, per l’organizzazione dell’evento, che purtroppo per i suddetti motivi non potrà svolgersi”. E’ quanto scrive la Città Metropolitana nel comunicato ufficiale che conferma quanto scritto da StrettoWeb da ieri sera.