Reggio Calabria, crolla la recinzione del cantiere di Piazza de Nava | LIVE

Da ieri pomeriggio la città di Reggio Calabria è colpita da un forte vento di scirocco che soffia ad oltre 90km/h. Il forte vento ha fatto crollare una buona parte di recinzione del cantiere di Piazza de Nava come possiamo vedere dalla foto a corredo dell’articolo.

Il ciclone Afro-Mediterraneo sta risalendo l’Italia provocando fenomeni di maltempo estremo in tutto il Paese e continuerà a flagellare anche Calabria e Sicilia per tutto il weekend e anche nella giornata di lunedì.

Il vento sta provocando parecchi danni a Reggio Calabria, infatti come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, un grosso ramo di albero si è spezzato in via Scilla e un albero si è proprio rotto in via Mattia Preti.