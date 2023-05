Maltempo, Reggio Calabria è una città in ginocchio: scuole chiuse anche lunedì 22 maggio

StrettoWeb

A Reggio Calabria le scuole rimarranno chiuse anche domani, lunedì 22 maggio. La città è letteralmente disastrata a causa del forte vento che ieri l’ha messa in ginocchio, uccidendo l’avvocato Giovanni Pellicanò ed abbattendo centinaia di alberi in tutti i quartieri. Oggi sono in corso i lavori di pulizia e messa in sicurezza, ma non c’è tempo per completare tutte le verifiche negli istituti scolastici e nelle loro pertinenze, o nelle piazzette adiacenti in cui giocano i bambini. Le scuole, quindi, rimarranno chiuse per consentire tutte le verifiche del caso e il rientro in classe in sicurezza da martedì 23 maggio.

Al fine di proseguire le necessarie verifiche sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e delle aree di loro pertinenza, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto, “con ordinanza in corso di pubblicazione, la chiusura delle scuole cittadine pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e gli asili, presenti sul territorio comunale, anche per la giornata di domani lunedì 22 maggio 2023.

La stessa ordinanza dispone “che i dirigenti scolastici provvedano a garantire la presenza di personale ausiliario per l’apertura delle scuole al solo fine di consentire i sopralluoghi tecnici per le verifiche necessarie all’accertamento delle condizioni di sicurezza. Il Settore 1 Lavori Pubblici dell’Ente sta effettuando, già dalla giornata di ieri, una serie di verifiche, all’esito delle quali saranno eventualmente rappresentate motivazioni per prolungare la chiusura di specifici plessi. Stesso dicasi per gli edifici scolastici degli Istituti secondari, per i quali le verifiche e le valutazioni conseguenti spettano ai competenti uffici della Città Metropolitana. Ai Dirigenti Scolastici delle scuole private è invece demandato il compito di effettuare i sopralluoghi e le valutazioni di competenza in ordine all’accertamento delle condizioni di sicurezza dei rispettivi plessi”.

Contestualmente l’Amministrazione comunale invita “la cittadinanza a prestare massima attenzione in particolare nelle aree alberate o presso gli edifici, pubblici e privati, che presentano stato di ammaloramento delle facciate, verificando che non sussistano ancora situazioni di rischio dovute alla caduta di corpi danneggiati e quindi pericolanti. Per la giornata di domani lunedì 22 maggio 2023, secondo il consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile regionale, è comunque prevista una condizione di criticità livello giallo che comporta possibili precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate. La cittadinanza è quindi nuovamente invitata a prestare la massima attenzione e ad attenersi alle norme comportamentali diffuse dalla Protezione Civile”.

