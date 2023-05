Maltempo, a Reggio Calabria un day-after da paura: città spettrale, centinaia gli alberi abbattuti | FOTO

StrettoWeb

A Reggio Calabria la situazione meteo è rientrata nella normalità, come ampiamente previsto: il cielo è ancora nuvoloso ma la temperatura è in aumento e il vento si è completamente attenuato. Rimangono però le profonde cicatrici della tempesta di ieri, quando il vento ha raggiunto i 115km/h alle 11:20 del mattino provocando gravi danni in tutta la città e uccidendo l’avvocato Giovanni Pellicanò.

Oggi lo scenario di Reggio è quello di una città spettrale. Molte strade sono chiuse e gli operai stanno lavorando per ripulire le strade dagli alberi abbattuti, che sono centinaia. Impressionanti le immagini dal viale Galileo Galilei, nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

