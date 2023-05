A Reggio Calabria è tempo di cambiamenti: con Lamberti un gruppo inaspettato che guarda al futuro

StrettoWeb

Eduardo Lamberti Castronuovo ha inaugurato la nuova segreteria politica che porta il suo nome. Dopo l’annuncio del suo impegno per le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria, oggi il progetto civico del noto medico reggino ha anche una sede fisica, in via Aschenez. Attualmente, però, Lamberti tiene a precisare che non si tratta della segretaria di un candidato a sindaco. Parte infatti un progetto politico. Entro i due anni e mezzo che ci dividono dalle elezioni potrebbe sfociare nella sua candidatura o in quella di qualcun altro tra coloro che sposeranno la nuova visione politica.

Un nuovo corso, di questo si tratta. Fatto da protagonisti del passato che guardano al futuro. E lo si evince subito leggendo i nomi di coloro che oggi, all’inaugurazione, sedevano vicino a Lamberti. Si tratta di Renato Meduri, storico senatore reggino del Movimento Sociale Italiano, la cui presenza ha destato sorpresa e ha ‘svelato’ parte del progetto. Oltre a Meduri, significativa anche la presenza di Luigi Tuccio, militante di Alleanza Nazionale e già assessore con l’amministrazione Arena. Rappresentante ormai storico della destra cittadina.

Di fianco a Lamberti, presente anche Nino Zimbalatti, assessore dell’amministrazione Falcomatà, attualmente sospeso in ambito del Processo Miramare ma facente parte – in teoria – dell’attuale maggioranza. Dalla quale è evidente – da tempo ma da oggi ancora più concretamente – la sua presa di distanza. Tra i partecipanti al progetto politico, infine, Peppe Bova, ex Pd e storico punto di riferimento del centrosinistra reggino.

Non sarà dunque un gruppo apolitico, quello di cui si è circondato Lamberti Castronuovo, ma di certo possiamo definirla una candidatura di rottura contro tutti i partiti. A prescindere da chi sarà il candidato sindaco. Si tratta di personaggi importanti della politica reggina, che hanno deciso di prendere in mano la città a guidarla verso il futuro. Non si sa dove porterà questo progetto, ma è qualcosa che sta nascendo in opposizione a ciò che, evidentemente, non funziona più da tempo.

