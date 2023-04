Reggio, Lamberti Castronuovo si candida per le comunali 2025: “basta con imposizioni romane e capetti locali”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Scalda i motori Eduardo Lamberti Castronuovo in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria del 2025: da qualche giorno, in via Aschenez, è pronta la segreteria politica. In un’intervista alla Gazzetta del Sud, il noto medico reggino, ha detto: “sono a disposizione della città, lo avevo preannunciato nei mesi scorsi ed io sono un uomo di parola. Il mio è un atto di disponibilità nei confronti di Reggio che non può essere amministrata così male”.

“I partiti? Direi che ormai sono superati. Basta con le imposizioni romane e stop ai capetti locali. Non permetteremo più che venga il Salvini di turno a imporre il suo Minicuci. Questa è solo arroganza. Credo che la candidatura a sindaco debba venire dalla gente ed io ho già ricevuto tanti messaggi di stima ed incoraggiamento. Più mi guardo intorno e più non riconosco la mia città, vorrei una città ordinata e pulita”, rimarca.

“I lavori a Piazza De Nava? Da sindaco non li avrei accettati. Il Ponte? Non siamo noi a decidere ma guardo con grande interesse. Serve una maggiore conurbazione tra Reggio e Messina. Se dovesse arrivare un altro candidato civico? Se è migliore di me sono disposto immediatamente a fare due passi indietro”, conclude.