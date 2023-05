Reggio, il progetto di Lamberti a rischio implosione. Meduri contro Zimbalatti: “no ai comici da strapazzo”

StrettoWeb

Non inizia nel migliore dei modi il progetto civico del dott. Eduardo Lamberti Castronuovo. A due giorni dall’inaugurazione della segreteria politica del noto medico di Reggio Calabria a cui hanno partecipato, tra gli altri, Luigi Tuccio, Renato Meduri, Peppe Bova e Nino Zimbalatti, volano già gli stracci tra i vari protagonisti.

E’ di poco fa, infatti, uno sfogo durissimo sui social del senatore Meduri: “alla prossima riunione della segreteria di Lamberti io o Zimbalatti non ci saremo. Non mi piace scherzare con comici da strapazzo”. L’ex parlamentare è un fiume in piena: “se serviva una prova che gli amministratori comunali sono incapaci e ridicoli l’abbiamo avuta con la presenza di Zimbalatti. Sembra destino crudele che in questa città non si possano fare cose serie”.

Insomma, una situazione complessa che rischia l’implosione: dovrà essere lo stesso Lamberti a prendere per mano la situazione ed a definire dei paletti chiari per la definizione di un “nuovo corso politico per risollevare la città”.