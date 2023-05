Reggina, Inzaghi da brividi: il discorso negli spogliatoi dopo la vittoria contro l’Ascoli

StrettoWeb

Euforia Playoff! Non si placa l’entusiasmo a Reggio Calabria per il pazzo accesso della Reggina agli spareggi dopo il successo last minute di venerdì sera contro l’Ascoli davanti ai 15 mila del Granillo. Al triplice fischio è esplosa la festa, prima in campo e poi negli spogliatoi, documentata dalle immagini del video maker amaranto Luca Rovito.

Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato il “Reggina Inside”, raccogliendo tutti i momenti salienti di una serata splendida, dal pregara all’esultanza di Canotto fino alla festa dei calciatori negli spogliatoi. Proprio questo momento è probabilmente il più emozionante di tutti. C’è mister Inzaghi che, infatti, prende la parola e parla alla squadra da trascinatore: “adesso dobbiamo aver la testa di resettare due giorni, ci vediamo lunedì pomeriggio, non me ne frega un ca**o, ma venerdì dobbiamo andare a Sudtirol e andare in semifinale“, urla ai calciatori che, in cerchio, esplodono in un urlo che carica tutto l’ambiente.

La stessa squadra oggi pomeriggio, alle ore 16, si aspetta l’abbraccio dei tifosi al Sant’Agata per l’allenamento a porte aperte. E’ quello che apre la settimana in vista del match in casa degli altoatesini, la gara più importante della storia della Reggina negli ultimi 12 anni.