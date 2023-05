Reggina, ora viene il bello: il club chiede ancora la spinta della città, allenamento a porte aperte

StrettoWeb

E ora viene il bello. La Reggina è ai playoff. Un’impresa vincerli, ovviamente, ma è già stato fatto un miracolo e adesso l’obiettivo è trarre il massimo possibile, con la consapevolezza di non aver nulla da perdere, per il percorso fatto. Il club amaranto, dopo aver chiesto aiuto alla città, che ha risposto massicciamente con i 15 mila di ieri sera al Granillo, ora ci riprova e vuole la vicinanza della tifoseria in vista del match di venerdì in casa del Sudtirol.

La società, infatti, poco fa ha annunciato che l’allenamento di lunedì al Sant’Agata si svolgerà a porte aperte. “La Reggina – si legge – comunica che la sessione di allenamento della prima squadra, in programma lunedì 22 maggio, si svolgerà a porte aperte, con ingresso al centro Sportivo Sant’Agata consentito ai tifosi ed agli organi d’informazione. La seduta avrà inizio alle ore 16:00, l’ingresso al centro sportivo sarà consentito dalle ore 15:50″.