Reggina, è il giorno della seconda udienza in primo grado

Secondo giorno di attesa e passione, in casa Reggina, per ciò che concerne le vicende fuori dal campo. Oggi, infatti, si terrà l’udienza in primo grado per il secondo deferimento, quello riguardante le scadenze federali del 16 marzo oltre la parte di emolumenti non versati ai calciatori ceduti a gennaio. Ricordiamo che l’udienza era stata inizialmente fissata all’11 maggio, salvo poi essere anticipata di una settimana (l’11 si terrà l’Appello) per velocizzare i processi. Il problema, infatti, è legato alle tempistiche e alle date, che si intersecano con quelle di inizio dei playoff, la cui intenzione di Lega e Figc sarebbe quella di non rinviarli.

Tornando all’udienza di oggi (che avrà luogo tra poco, in tarda mattinata), la sentenza – così come accaduto per il primo deferimento – potrebbe arrivare in giornata, a qualche ora dalla richiesta della Procura. In questi giorni addetti ai lavori e non si sono sbilanciati sull’entità di una penalizzazione che andrebbe ad aggiungersi al -3 in classifica, stravolgendo di nuovo – quantomeno momentaneamente – la graduatoria. StrettoWeb seguirà come sempre la vicenda, nel corso della giornata, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.