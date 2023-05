Reggina, è arrivata la sentenza: ecco i punti di penalizzazione. Come cambia la classifica

StrettoWeb

E’ arrivata la sentenza ufficiale del Tribunale Federale Nazionale. In primo grado, per il secondo deferimento, Reggina penalizzata di 4 punti, che si vanno ad aggiungere ai 3 già comminati per il primo processo. Così i punti totali sono 7. Confermata, dunque, la richiesta della Procura. Tre mesi di inibizione all’A.D. Castaldi. Questa la nota ufficiale sul sito della Figc.

“Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi. La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica”.

Adesso si resta in attesa delle motivazioni del Tfn e del ricorso della Reggina, che – così come per il primo deferimento – proverà a difendersi in Appello, sperando in buone nuove prima dell’eventuale Collegio di Garanzia. Ricordiamo che il secondo grado si terrà la prossima settimana, giovedì 11 maggio, e che domani avrà luogo l’interpellanza parlamentare in Aula dell’Onorevole Francesco Cannizzaro, che ha sottoposto il “caso Reggina” al Governo.

Anche in questo caso, così come per il primo processo, la sentenza è decisamente più bassa di quanto professavano i peggiori catastrofisti. In un editoriale di qualche giorno fa, tra l’altro, invitavamo proprio alla cautela su eventuali sbilanciamenti legati all’entità della penalizzazione, considerando che siamo davanti a un fatto senza precedenti e considerando anche le numerose attenuanti a carico della Reggina, a partire dall’attesa omologa che chiuderà definitivamente questa pagina burrascosa.

Intanto i punti totali sono 7 e la Reggina scivola da 46 a 42 punti. A prescindere da questo, conta assolutamente vincere sabato contro il Como, preparandosi poi bene alla sentenza in Appello e chiudendo la stagione nel miglior modo possibile. A proposito di classifica, ecco come cambia in Serie B alla luce di questa decisione. Amaranto attualmente fuori dai playoff e a +4 sui playout.

Classifica Serie B

Frosinone 71 Genoa 67 (-1) Bari 61 Sudtirol 54 Parma 52 Cagliari 51 Pisa 46 Ascoli 46 Palermo 45 Venezia 45 Modena 44 Como 43 Reggina 42 (-7) Ternana 43 Cittadella 38 Brescia 38 Cosenza 38 Perugia 36 Spal 35 Benevento 32