Il caso Reggina arriva in Parlamento! Interpellanza urgente di Cannizzaro e discussione Occhiuto-Gravina

Il Caso Reggina arriva addirittura in Parlamento! A dare una scossa alla vicenda è l’Onorevole Francesco Cannizzaro che, annuncia sui social, ha presentato “atto di Sindacato Ispettivo, depositando una interpellanza urgente al Governo, rivolta ai Ministri della Giustizia, dello Sport e delle Imprese, per affrontare il complesso caso della Reggina 1914″.

“Già venerdì la discussione in Aula, con immediata risposta del Governo. Ringrazio il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, anche lui impegnato nella vicenda avviando, in queste ore, un’interlocuzione diretta con il Presidente della FIGC Gabriele Gravina“.

Dunque, dopo le aule di Lega e Figc (domani udienza secondo deferimento), e in attesa dell’Appello (udienza anticipata all’11), la discussione del caso Reggina coinvolge anche il Governo. Ricordiamo sempre che lo strumento utilizzato dalla Reggina, quello del salva-aziende, è permesso dallo Stato ed è recentemente stato accorpato dalla Figc, seppur dalla prossima stagione. Il club amaranto non ha intenzione di mollare di un centimetro, confida nel Coni ed è disposto a “combattere” anche al netto del problema tempistiche, con la Lega che non ha intenzione di rinviare l’inizio dei playoff.