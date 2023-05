Caso Reggina, la Procura si è espressa: i punti di penalizzazione richiesti

StrettoWeb

Si è conclusa l’udienza sul caso Reggina per quanto concerne il secondo deferimento, quello relativo alle scadenze federali del 16 marzo e alla parte di emolumenti non versati ai calciatori ceduti a gennaio. Così come per il primo processo, anche in questo caso è stata avanzata una richiesta da parte della Procura Federale, la quale ha chiesto 4 punti di penalizzazione. Per ora, dunque, neanche lontanamente vicina l’ipotesi allarmistica del -7. Motivi? Secondo quanto appreso, la recidiva sarebbe stata valutata la “metà”, considerando tutte le attenuanti del club, tra cui l’attesa omologa.

Ora si resta in attesa del Tribunale Federale Nazionale, che potrebbe ratificare o meno tale richiesta. La sentenza dovrebbe arrivare in giornata e metterà la parola fine sui due processi in primo grado. La seconda partita, poi, si terrà tra una settimana, con l’Appello previsto per giorno 11 maggio.