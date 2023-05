Reggina, le decisioni del Giudice Sportivo: 3 squalificati, Menez stangato

StrettoWeb

Come per Cionek, anche per Menez era prevedibile. Ci riferiamo alla decisione del Giudice Sportivo sul francese in merito all’espulsione successiva al calcione a un avversario nel corso di Reggina-Como. Sono tre le giornate di squalifica per il numero 7 amaranto. Per lui stagione praticamente terminata, a meno di qualifica ai playoff e di eventuale semifinale della squadra di Inzaghi.

Oltre a Menez, però, fermato anche Majer, seppur per una sola giornata. Diffidato, il centrocampista si è fatto ammonire nel finale, saltando così Bari. Finisce nel taccuino anche il team manager Sergio Miceli, espulso dalla panchina nel concitato finale successivo al rosso a Menez. Anche per lui un solo turno.

Questi, invece, tutti gli altri squalificati: Altare (Cagliari), Brunori (Palermo), Calò (Cosenza), Casiraghi (Sudtirol), Collocolo (Ascoli), Donnarumma D. (Cittadella), Johnsen (Venezia), Olivieri (Perugia), Schiattarella (Benevento), Sorensen (Ternana).