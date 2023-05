Reggina-Ascoli, la carica del club: “superati gli 11 mila spettatori, insieme si può”

StrettoWeb

Continua a salire, come prevedibile, il numero degli spettatori che saranno presenti domani sera al Granillo per Reggina-Ascoli, ultima di campionato e spareggio vero e proprio per accedere ai playoff. Ieri sera su StrettoWeb abbiamo scritto di un numero vicino ai 10 mila, ma questa mattina si è già andati oltre: superata, infatti, quota 11 mila presenti tra paganti e abbonati. Con un giorno e mezzo ancora di prevendita, ci si avvicinerà ai record di questa stagione.

E la società ha mostrato tutta la propria felicità nel comunicare questo numero, caricando l’ambiente: “Una storia, una squadra, una città. Ultimo appuntamento del campionato, per inseguire un sogno insieme all’ineguagliabile popolo amaranto. Animati dalla voglia di tagliare il traguardo nel migliore dei modi, spinti da un tifo che si è fatto riconoscere ed apprezzare in tutta Italia”, si legge in una nota ufficiale che titola “insieme si può”.

“A poco più di ventiquattrore da Reggina-Ascoli, in programma domani sera allo stadio Granillo, sono già 11.000 i cuori amaranto pronti a sostenere i ragazzi di Pippo Inzaghi. Ricordiamo che sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso fino alle ore 20:30 di domani”. Aggiungiamo che per il fischio d’inizio la stessa società ha organizzato una interessante iniziativa per illuminare il Granillo.