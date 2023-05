Reggina-Ascoli, vola la prevendita! E al Granillo ci sarà una coinvolgente iniziativa

StrettoWeb

Un bel colpo d’occhio al Granillo! Venerdì sera, per Reggina-Ascoli, previsto un ottimo numero di presenze. I prezzi speciali, l’ultima di campionato, lo spareggio per una speranza playoff e il serale hanno sicuramente incentivato la tifoseria che, comunque andrà, vorrà “salutare” i propri calciatori e la stagione regolare. E così, dopo la partenza boom, la prevendita continua a far registrare numeri importanti. L’aggiornamento di questa sera è di 10 mila spettatori circa tra paganti e abbonati, ma mancano ancora due giorni e quindi il numero salirà ancora.

Ma non è tutto. Il club, infatti, ha pensato a un’iniziativa interessante e coinvolgente per illuminare il Granillo. A tutti i tifosi la società, attraverso i social, chiede di seguire delle semplici istruzioni per personalizzare lo stadio. Ecco i passaggi da seguire.

Ritira il tuo foglio amaranto all’ingresso Alle 20.28 inserisci il foglio sulla torcia del tuo cellulare Accendi la torcia del tuo cellulare Illuminiamo il Granillo