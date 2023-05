Reggina-Ascoli, ecco la prevendita: il club vuole un Granillo pieno per l’ultima: prezzi più bassi

StrettoWeb

Venerdì sera calerà il sipario sulla stagione regolare della Serie B 2023-2024. La Reggina, però, spera che contro l’Ascoli non sia l’ultima gara e per questo chiama a raccolta i propri tifosi con prezzi speciali. Per centrare i playoff dovrebbe battere i bianconeri e sperare in una serie di combinazioni non semplici ma neanche impossibili. Intanto lo stesso club amaranto, sul proprio sito ufficiale, “comunica che a partire da lunedì 15 maggio, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso” del match con fischio d’inizio alle ore 20.30. Prezzi più bassi in Tribuna Est e nelle due Curve.

I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata ed il Reggina Official Store di Corso Garibaldi 505, nei seguenti orari:

CENTRO SPORTIVO SANT’AGATA

lunedì 15 maggio | dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

martedì 16 maggio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

mercoledì 17 maggio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

giovedì 18 maggio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

venerdì 19 maggio | dalle ore 10:00 alle ore 20:30.

REGGINA OFFICIAL STORE

lunedì 15 maggio | dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

martedì 16 maggio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

mercoledì 17 maggio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

giovedì 18 maggio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

venerdì 19 maggio | dalle ore 10:00 alle ore 13:00; dalle ore 16:00 alle ore 19:30;

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Reggina-Ascoli, i prezzi dei biglietti

Come detto, prezzi più bassi in Tribuna Est e nelle due Curve. Eccoli di seguito.