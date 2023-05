Reggina ai playoff se… Tutte le combinazioni

StrettoWeb

“Ma se pareggiamo?” “E se vinciamo?” “E con questa squadra come siamo a scontri diretti?”. Sono le domande ricorrenti, da ieri pomeriggio, dopo la sconfitta di Bari, tra i tifosi della Reggina. Tutti loro, venerdì sera contro l’Ascoli al Granillo, saranno ben attrezzati: un occhio in campo e un orecchio alla radiolina (stile Fantozzi per Italia-Inghilterra con gol di Zoff), anche se in tempi moderni le applicazioni degli smartphone la fanno da padrone. La domanda ricorrente, però, è sempre quella? Reggina ai playoff se…? Ecco tutte le combinazioni.

Tutte le combinazioni

Precisiamo che, in caso di arrivo a pari punti, la Reggina negli scontri diretti è avanti con Venezia, Palermo e Como, ma è indietro con Pisa e Modena. Contro l’Ascoli, ovviamente, c’è ancora il ritorno da giocare, mentre l’andata è finita 0-1 per gli amaranto. Ecco le combinazioni e, in basso, la classifica aggiornata a un turno dal termine.

LA REGGINA VINCE (e va a 50 punti)…

Il Venezia vince o pareggia (chiuderebbe a 50 ma negli scontri diretti è avanti la Reggina) e almeno una tra Palermo e Pisa non vince;

Il Palermo vince e Venezia e Pisa non vincono;

Palermo e Venezia pareggiano, il Pisa non vince;

Il Pisa vince, il Venezia perde e il Palermo non vince;

Il Pisa non vince (in caso di vittoria dei toscani, entrambe chiuderebbero a 50, ma il Pisa è avanti negli scontri diretti) e almeno una tra Venezia e Palermo non vincono;

Basterebbe comunque che due tra Venezia, Palermo e Pisa non vincessero e la Reggina potrebbe addirittura finire settima.

Se vincono tutte e tre, la Reggina è fuori anche vincendo.

Se il Venezia pareggia e Palermo e Pisa vincono, il Palermo passerebbe come settima e Venezia, Pisa e Reggina chiuderebbero a 50. In questo caso passerebbe la Reggina per migliore classifica avulsa (Reggina 9 punti, Pisa 5, Venezia 2).

LA REGGINA PAREGGIA (e va a 48 punti)…

Palermo e Pisa perdono e Como e Modena non vincono;

Il Palermo e il Pisa devono perdere entrambe, se anche una sola delle due pareggia la Reggina è fuori;

Se anche Palermo e Pisa dovessero perdere, una tra Como e Modena non devono vincere (il Como andrebbe a 49 e il Modena è a 48, ma la Reggina è dietro negli scontri diretti);

Con il pari la Reggina può finire solo ottava, dal momento che il Venezia è già a 49.

Dunque, ricapitolando: con un pari per la Reggina, devono perdere tutte ma Como e Modena possono anche pareggiare.

LA REGGINA PERDE (e rimane a 47 punti)…

Non c’è alcuna chance di rientrare nei playoff.

Questa, invece, la classifica di Serie B.

Classifica Serie B

Frosinone 77 Genoa 70 (-1) Bari 65 Sudtirol 58 Cagliari 57 Parma 57 Venezia 49 Palermo 48 Pisa 47 Reggina 47 (-5) Ascoli 47 Como 46 Modena 45 Ternana 43 Cittadella 42 Cosenza 40 Brescia 39 Perugia 36 Spal 35 Benevento 35