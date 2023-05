Playout Serie C, Messina-Gelbison 0-0: peloritani vicinissimi al gol!

Vola qualche colpo di troppo, in campo la posta è altissima. Fofana spende un giallo per fermare Kyeremateng in ripartenza.

Fischio d'inizio, si comincia!

Ricordiamo che all’ACR Messina serve una vittoria (con qualsiasi punteggio) per restare in Serie C: anche in caso di un solo gol di scarto, con il conto delle reti complessive in parità (1-0 per la Gelbison all’andata), i peloritani manterrebbero la categoria grazie a una migliore posizione di classifica nella regular season. La Gelbison, di contro, sarà salva in caso di vittoria o pareggio.