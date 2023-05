Messina, la festa salvezza: l’urlo della squadra in mezzo al boato della Curva | VIDEO

StrettoWeb

Il Messina è salvo! E la festa può partire. Un traguardo probabilmente meritato, dopo un grande girone di ritorno, ma sofferto, con l’incubo di un ritorno in D sventato solo a 10 minuti dal termine. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato, con una zampata nel finale, Antonino Ragusa. Messinese. Al primo gol stagionale. Come fosse una favola, per lui e non solo, che ha ammesso come la soddisfazione sia migliore di quella dopo aver ottenuto una promozione.

La festa, come dicevamo, può partire. E’ partita, in realtà, subito dopo il triplice fischio. Una Curva caldissima, come ai bei tempi, dopo aver fatto tremare il San Filippo al gol, e dopo aver incitato Fumagalli nelle grandi parate finali, ha accompagnato la squadra anche dopo, con i cori di festa mentre i calciatori si sono riuniti al centro del campo. In evidenza il video.