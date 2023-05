Un messinese che salva il Messina, Ragusa: “felice più oggi di una promozione”

StrettoWeb

Un messinese che salva il Messina: il massimo! A e B nel suo passato, poi l’aiuto alla squadra della sua città, che ha bisogno di una salvezza insperata per via di soli 11 punti dopo il girone d’andata. La condizione non è delle migliori, ma c’è il cuore, l’impegno e l’esperienza. Antonino Ragusa non segna, per tutto il girone di ritorno, ma poi la mette dentro per la prima volta nel momento più importante: zampata playout nel finale contro la Gelbison e salvezza dell’Acr Messina.

Grande la sua emozione in sala stampa: “soddisfazione veramente troppo grande, a livello personale neanche lo dico, perché è grossa, devo ancora realizzare. Sono contento per il gruppo squadra. Abbiamo affrontato situazioni difficili, momenti delicati, non era facile gestire a un certo punto della stagione. E’ stato fatto un percorso troppo importante per buttarlo alle ortiche oggi”.

E’ festa anche in sala stampa. Alla seconda domanda, infatti, arriva la bomboletta improvvisa contro Ragusa e Raciti, che scappano via ridendo. Ritornati seri, l’attaccante risponde: “ci voleva una grande forza mentale per raggiungere questo obiettivo. Sono contento della scelta fatta a gennaio, non ci sono dubbi. Ho vinto personalmente campionati in altre categorie, ma la soddisfazione di oggi è anche più grande di qualche promozione“.

E sui tifosi: “vedere una Curva quasi tutta piena è stato bello. I cori che incitano e danno una carica incredibile mi hanno portato istintivamente a fare quella corsa dopo il gol, sono scappato e ho schivato tutto, avevo pure paura di farmi male”.