Perugia, anche gli ultrà attaccano Santopadre: “vattene, affarista senza onore e rispetto”

Non solo i tifosi tra i commenti sui social, ma anche gli ultrà. Non si placa la rabbia dei perugini nei confronti del Presidente del Perugia Santopadre, che ha ben pensato di attaccare la Reggina in Assemblea di Lega per giustificare la sua seconda retrocessione in quattro anni. Ma questo gli si è ritorto contro, perché ai supporters umbri poco importa degli amaranto. Loro ce l’hanno con il numero uno del club. “Non hai capito: il tuo tempo a Perugia è finito!”. Comincia così lo sfogo della Brigata Ultrà Perugia.

“La retrocessione in Serie C è solo l’ultimo dei tasselli di una disastrosa e infamante gestione della nostra gloriosa maglia – si legge ancora nel comunicato – Portata avanti da un personaggio affarista che non ha nessun senso dell’onore e di rispetto per la nostra città, per il suoi ultras e tifosi. Da ora in poi metteremo in atto tutte le azioni possibili, fino a quando non lascerà l’A.C. Perugia. Oltre ogni categoria, solo per noi e la nostra maglia. Santopadre vattene!”