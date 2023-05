Serie B, chiusa una caldissima Assemblea di Lega: in 3 attaccano la Reggina. Le ultime

StrettoWeb

Calda, caldissima. Ma era prevedibile. Il riferimento è all’Assemblea di Lega Serie B tenutasi oggi in cui l’argomento principale non poteva che essere quello legato al “caso Reggina”. Il club amaranto, tra l’altro, forte della propria posizione, si è presentato con ben tre componenti, tra cui il Presidente Cardona. Dopo le polemiche di questi mesi, legate alle penalizzazioni e all’attesa per la presentazione del piano (poi depositato), oggi è emersa tutta la rabbia repressa di alcuni Presidenti tra le 20 società di Serie B, i quali hanno attaccato la Reggina anche con modi tutt’altro che tranquilli, prendendo la parola dopo l’intervento di Cardona, il primo a parlare.

Da segnalare, tra gli “scontenti”, Perugia, Brescia e Pisa, nelle persone rispettivamente del Presidente Santopadre, del Dg Micheli e del Presidente Corrado. Modi duri, scomposti, anche nella forma, accompagnati da quelli di altre due società, tuttavia decisamente più moderati e anche costruttivi, ovvero quelli di Parma e Palermo. Da evidenziare invece un comportamento signorile da parte del Presidente del Bari Luigi De Laurentiis, che ha placato sul nascere gli animi dei componenti sopracitati, chiedendo forma e garbo negli interventi inizialmente esagitati.

In ogni caso, al di là dei contenuti sopra espressi, la sostanza è che la posizione della Reggina è apparsa a tutti chiara dal punto di vista legale e della trasparenza (anche perché, ricordiamolo, permessa dallo Stato e recentemente contemplata anche dalla Figc). Si resta adesso in attesa dell’omologa del Tribunale, prevista – secondo quanto appurato – entro il 10 giugno, così che poi la società dello Stretto possa procedere all’iscrizione al prossimo campionato.