Messina: consiglio comunale flash, elezione del presidente rinviata

E’ il caos in consiglio comunale a Messina, dopo la seduta di ieri. Dura qualche minuto la riunione della massima assise cittadina, in cui si sarebbe dovuto procedere alla seconda votazione per l’elezione del presidente del Consiglio. Le dimissioni da consigliere comunale, annunciate ieri sera, da parte dell’ex sindaco hanno di fatto bloccato i lavori.

“Alle ore 8:16 e 48 secondi è stata protocollata la mia lettera di dimissioni da consigliere comunale di Messina. Ieri sera ho saputo che anche le Opposizioni ed i nostri traditori non hanno ancora trovato l’accordo per individuare un comune candidato per consumare questo atto politico mafioso nei miei confronti e sulle spalle della città. Le prossime sedute di consiglio comunale sarebbero finite come quelle di ieri. Ed io ho deciso di non perdere più tempo dietro queste follie e mi sono dimesso da consigliere comunale così potrò fare la mia campagna elettorale a Taormina con grande serenità”, ha scritto questa mattina De Luca sul proprio profilo facebook. Intanto c’è da registrare il passaggio al gruppo misto di Giulia Restuccia ed Emilia Rotondo.