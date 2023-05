Messina, Comune nel caos: la maggioranza non riesce ad eleggere il Presidente del Consiglio e De Luca tira in ballo Salvini

StrettoWeb

E’ il caos a Palazzo Zanca a Messina per l’elezione del presidente del consiglio comunale. Nella seduta di oggi l’Aula, dopo aver rinviato i lavori di un’ora per mancanza del numero legale, ha provveduto alla votazione per l’elezione del Presidente, ma non è stata raggiunta la maggioranza assoluta. Successivamente i lavori sono stati aggiornati a domani per la nuova mancanza del numero legale.

Nello Pergolizzi, il prescelto da Basile e De Luca, riceve 15 voti ma non bastano. La maggioranza, alla vigilia, escludendo i due consiglieri di Lega – Prima l’Italia, contava 17 elementi ma altri due si sono “staccati” rispetto all’amministrazione comunale. Da rimarcare che, dopo svariati mesi, torna in aula Maurizio Croce, il candidato sindaco battuto da Federico Basile. Presente anche il deputato regionale Alessandro De Leo e Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, a presiedere la seduta (ricordiamo che è presidente dimissionario).

L’ex sindaco De Luca è un fiume in piena rispetto a quanto accaduto nel corso del Consiglio Comunale: “a noi mancano 4 voti. La Lega e Germanò hanno avuto pressione direttamente da Salvini per la nostra posizione sul Ponte. Gli altri sono Emilia Rotondo e Giulia Restuccia. Un segnale? Può essere, qualcuno voleva il fratello assessore, noi non ci pieghiamo. La politica nazionale e regionale ha concentrato le sue attenzioni proprio qui. La caccia all’uomo De Luca ha raggiunto l’apice. Perderemo il presidente del consiglio? Non importa, noi andremo avanti”.

Domani nuova seduta di Consiglio comunale per l’elezione del Presidente

Domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 11, è convocata una nuova seduta di Consiglio comunale del comune di Messina. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Elezione del Presidente del Consiglio comunale; 2) Elezione del Vice Presidente vicario del Consiglio comunale; 3) Elezione del Vice Presidente supplente del Consiglio comunale.