Messina, Cateno De Luca si dimette da Consigliere comunale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Cateno De Luca tra qualche ora protocollerà le dimissioni da consigliere comunale di Messina. E’ quanto ha annunciato poco fa in una diretta sulla propria pagina facebook. “Basta con i teatrini, io non ho tempo da perdere. Cantello? Voleva l’assessorato per il fratello ma noi non ci siamo piegati, anzi gli ricordo che è stato candidato nelle nostre liste alle regionali. Non ci fanno paura i ricatti“, rimarca De Luca.

Sulla vicenda del presidente del Consiglio comunale, l’ex sindaco è chiaro: “noi sosteniamo Pergolizzi che è una persona onesta ed esperta. Credo che questa storia si trascinerà a lungo anche perchè nelle minoranze non è stato trovato nessun accordo dopo aver fatto una seduta spiritica. Ma sapete chi avevano proposto senza trovare nessun accordo? Croce, sì proprio lui, il candidato a sindaco del Centro/Destra che noi abbiamo stravinto”.

“Il mio sogno? Fare il presidente della regione siciliana senza banda bassotti. Intanto mi concentro su Taormina e sono orgoglioso del lavoro fatto a Messina, abbiamo risollevato la città”, conclude De Luca.