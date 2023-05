Maltempo: gravi danni tra Messina e Catania, situazione critica in provincia di Ragusa

StrettoWeb

E’ il caos in Sicilia a causa del forte maltempo. Situazione critica in provincia di Ragusa, dove sono stati attivati diversi COC per l’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione civile regionale. I territori che attualmente risultano maggiormente colpiti sono quelli di Comiso, Vittoria e Santa Croce. Forti raffiche anche sulla zona tirrenica della provincia di Messina stanno creando numerosi disagi. Nei territori di Patti, Brolo, Capo d’Orlando fino a Sant’Agata Militello sono numerose le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco per tetti scoperchiati o alberi caduti. A Capo d’Orlando le raffiche di vento hanno scoperchiato diversi tetti.

Danni anche in provincia di Catania: i Comuni maggiormente colpiti, oltre al capoluogo, sono Paternò e Adrano. Disagi anche a Randazzo, Palagonia, Vizzini, Caltagirone, Mineo, Maniace, Biancavilla, Grammichele, Santa Maria di Licodia, Mascalucia.