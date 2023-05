Maltempo, danni e disagi in provincia di Messina. De Luca (M5S): “non è solo colpa della pioggia”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Il maltempo mette ancora una volta in ginocchio la nostra provincia, sia jonica che tirrenica, e siamo di fronte all’ennesima tragedia sfiorata a causa di frane, smottamenti e torrenti in piena”. Il deputato del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca interviene in merito ai gravi disagi e ai danni registrati nei comuni della zona jonica e tirrenica. “La responsabilità di quanto avvenuto – afferma il parlamentare regionale – non può essere attribuita esclusivamente dall’abbondante pioggia caduta in queste ore ma anche e soprattutto all’incuria delle istituzioni preposte alla manutenzione delle nostre colline, delle nostre strade e degli alvei torrentizi”.



“Purtroppo – continua l’on. Antonio De Luca – si fa ancora troppo poco in tema di prevenzione e non essendo state adottate misure strutturali per contrastare il dissesto idrogeologico questi sono i risultati”. “Alla luce della drammatica situazione in atto in molti comuni messinesi – conclude il deputato pentastellato – ho chiesto l’immediato intervento della Protezione civile, anche per verificare lo stato di sicurezza delle montagne, delle strade e dei torrenti nei comuni interessati onde evitare che ulteriori perturbazioni generino altro pericolo”.