Maltempo Calabria, chiusa al traffico un tratto della statale 19

Persiste una situazione di maltempo in Calabria che ha creato danni e vari disagi. In alto il video degli interventi da parte del personale e dei mezzi Anas lungo la strada statale 19 “delle Calabrie”, tra i comuni di Marzi e Carpanzano (CS), a seguito dell’ondata di maltempo. I lavori svolti per la rimozione delle colate di fango, acqua e detriti in questi giorni hanno consentito la riapertura parziale della statale, tra il km 297,600 e il km 304.

Permane la chiusura al traffico, a causa di una frana, dal km 296,800 al km 297,600.