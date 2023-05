Locri: la vittoria di Calabrese che festeggia con una frase di Gandhi

StrettoWeb

Locri ha scelto la continuità amministrativa con il sindaco Giuseppe Fontana, fedelissimo di Giovanni Calabrese, per circa 10 anni sindaco ed attualmente assessore regionale, il quale si è dimesso qualche mese prima della fine del suo mandato perchè incompatibile con il ruolo all’interno dell’esecutivo di Occhiuto.

Il vero vincitore della contesa è sicuramente il meloniano Calabrese: vero motore della lista di Fontana e punto di riferimento per il Centro/Destra locrese. Subito dopo la vittoria, l’assessore regionale, ha dichiarato: “continueremo il nostro percorso partito ben 10 anni fa. Per me è una grandissima soddisfazione, grazie veramente a tutti. Sainato? La frattura è insanabile, ci sono pensieri diversi”. Successivamente sui social, Calabrese festeggia con una frase emblematica Mahatma Gandhi “Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci”.

I numeri

Giuseppe Fontana vince la tornata elettorale con il 54,6% delle preferenze mentre Raffaele Sainato si ferma al 27,7% e Ugo Passafaro al 14,7%.