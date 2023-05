Elezioni comunali: al via lo spoglio nei 10 comuni al voto in provincia di Reggio Calabria | LIVE

StrettoWeb

Urne chiuse nei 10 comuni in provincia di Reggio Calabria chiamati alle urne per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale in occasione della tornata elettorale di questo fine settimana. Si è votato ieri dalle 7 alle 23 di oggi, ed oggi dalle 7 alle 15. Tutti i comuni interessati hanno una popolazione inferiore a 15 mila abitanti, quindi non sono previsti turni di ballottaggio, a meno che non si verifichi una situazione di parità tra i candidati sindaco. Complessivamente le sezioni nei comuni interessati dal voto nell’area Metropolitana di Reggio sono 46. StrettoWeb segue in diretta lo spoglio delle schede che è appena iniziato.

I comuni dove si è votato sono: Bianco, Candidoni, Condofuri, Fiumara, Gioiosa Ionica, Locri, San Pietro di Caridà, Santa Cristina d’Aspromonte, Serrata, Sinopoli.

Locri: vince Fontana

A Locri si è tornato al voto dopo le dimissioni del sindaco Giovanni Calabrese nominato assessore regionale. La partita non ha avuto Giuseppe Fontana ha stracciato gli sfidanti Raffaele Sainato e Ugo Passafaro. Grande la soddisfazione di Calabrese: “grazie ai cittadini, continueremo il nostro percorso partito ben 10 anni fa. Per me è una grandissima soddisfazione, grazie veramente a tutti”.