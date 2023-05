Locri: Giuseppe Fontana ha stravinto le elezioni comunali

StrettoWeb

A Locri si è tornato al voto dopo le dimissioni del sindaco Giovanni Calabrese nominato assessore regionale. La partita non ha avuto storia con Giuseppe Fontana che ha stracciato gli sfidanti Raffaele Sainato e Ugo Passafaro. Grande la soddisfazione di Calabrese: “grazie ai cittadini, continueremo il nostro percorso partito ben 10 anni fa. Per me è una grandissima soddisfazione, grazie veramente a tutti”.

Alta l’affluenza a Locri

A Locri dove l’affluenza è stata del 65,6%. Quando è stato scrutinato il 60% delle schede infatti abbiamo Giuseppe Fontana con circa il 60%, Raffaele Sainato al 29%, Ugo Passafaro al 15%.