Forte vento su Calabria e Sicilia: Stretto di Messina paralizzato | FOTO E VIDEO

Violento maltempo con forte vento e pioggia nello Stretto di Messina. A Reggio Calabria il vento ha raggiunto i 115km/h di raffica all’Aeroporto alle ore 11:20, nel suo picco massimo. La città è letteralmente devastata e piange la morte di un uomo in via san Giuseppe: è rimasto schiacciato da un grosso albero sradicato dal vento mentre passeggiava con i suoi cani. Disagi anche sull’A2 Salerno-Reggio per un Tir ribaltato sul viadotto Favazzina.

Pesanti disagi anche in Sicilia soprattutto nel messinese tirrenico, con danni ingenti a Capo d’Orlando e Barcellona Pozzo di Gotto. Lo Stretto di Messina è letteralmente nel caos, gli aliscafi sono fermi, i traghetti invece provano a viaggiare ma con enormi difficoltà, tempi di percorrenza prolungati, corse saltate e situazioni di panico a bordo per i mezzi in balia delle onde altissime.

Calabria e Sicilia sono colpite dal ciclone Afro-Mediterraneo “Nino”. In Sicilia il vento ha raggiunto valori impressionanti nel messinese, a Reggio Calabria invece il vento ha raggiunto i 115km/h all’Aeroporto dello Stretto. Ma la raffica più forte in assoluto è stata quella di Santa Lucia del Mela, dove il vento ha raggiunto i 126km/h.

Maltempo, vento da uragano a Capo d'Orlando (Messina)