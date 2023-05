Elezioni Comunali Sicilia, il punto: il Centro/Destra dilaga, ennesimo tonfo del Pd

StrettoWeb

Il Centro/Destra dilaga anche in Sicilia, dopo il boom ai ballottaggi negli altri comuni italiani. A Catania al primo turno, Enrico Trantino di Fratelli d’Italia straccia gli avversari, staccatissimi i candidati del Centro/Sinistra e di Sud chiama Nord. “Vorrei creare un rapporto importante con la città – ha detto Trantino – bisogna ridare una nuova veste a questa città”.

A Ragusa, dove Giuseppe Cassì, sindaco uscente, sostenuto da cinque liste civiche, stravince contro i candidati del centrosinistra e centrodestra. “Sono stati anni difficili, abbiamo fatto tante cose, non ci siamo mai fermati – ha detto Cassì -. Abbiamo tenuto i conti in ordine e amministrato con onestà e trasparenza. Non sempre siamo riusciti a fare tutto, ma con la città si è creato un profondo rapporto empatico”.

Giacomo Tranchida, sindaco uscente di Trapani e candidato del centrosinistra ha la meglio sul candidato del centrodestra Maurizio Miceli.

A Siracusa sarà ballottaggio: il candidato del centrodestra, Ferdinando Messina, è dato intorno al 26%. Al secondo posto la candidata del centrosinistra, Renata Giunta, intorno al 24%. Al terzo posto, il sindaco uscente Francesco Italia.

Maria Monisteri Caschetto, candidata del centrodestra, stravince al primo turno le elezioni a Modica superando ampiamente il 60%. Cateno De Luca, invece, vince le elezioni a Taormina battendo nettamente il sindaco uscente Mario Bolognari.