Ballottaggi, al via lo spoglio nei 41 comuni al voto: Centro/Destra avanti nelle storiche roccaforti del Centro/Sinistra

Al via lo spoglio delle schede per i ballottaggi nei 41 comuni italiani chiamati al voto. Su StrettoWeb in diretta lo spoglio delle schede. Occhi puntati su Ancona, unico capoluogo di regione, Pisa, Brindisi, Massa, Siena, Terni, Vicenza.

Vicenza: vince il centrosinistra con Possamai

Il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai ha vinto il ballottaggio per il Comune di Vicenza, con il 50,5% delle preferenze. Sconfitto il sindaco uscente del centrodestra, Francesco Rucco

Il centrodestra vince a Brindisi

Il centrodestra strappa il sindaco di Brindisi al centrosinistra. Quando restano da scrutinare 4 sezioni brindisine su 80, il vantaggio di Giuseppe Marchionna è incolmabile con il 54% delle preferenze.

Il centrodestra conquista Sestri Levante

Cade un’altra roccaforte del centrosinistra in Liguria. Il nuovo sindaco di Sestri Levante è il candidato di centrodestra Francesco Solinas, che ha sconfitto al ballottaggio Marcello Massucco.

La situazione ad Ancona e Vicenza

Dai primi dati dello spoglio a Vicenza testa a testa tra il candidato del centrosinistra Possamai e quello del centrodestra Rucco. Stessa cosa ad Ancona: testa a testa tra l’espressione del centrodestra Silvetti e del centrosinistra Simonella. Anche a Siena avanti il Centro/Destra.

A Pisa avanti il candidato Conti

Michele Conti, candidato del centrodestra, guida la sfida al ballottaggio delle elezioni Comunali a Pisa. A spoglio ancora in corso, si attesterebbe sul 54% di preferenze contro il 46% del candidato del centrosinistra Paolo Martinelli.

A Massa in testa il centrodestra

Al ballottaggio di Massa scrutinate le schede delle prime sezioni. Al momento sarebbe in testa il candidato del centrodestra Francesco Persiani con il 53,6%.Per il candidato de centrosinistra Romolo Enzo Ricci i consensi sono al 46,4%.

Ballottaggi, affluenza definitiva al 49,64%

Anche per questa tornata di ballottaggi si è registrata una bassa affluenza: alla chiusura dei seggi alle 15 il dato definitivo del Viminale è di una partecipazione al 49,64 per cento contro il 58,39% del primo turno.

Ad Ancona affluenza in calo al 51,74%

In calo ad Ancona l’affluenza definitiva dei votanti al ballottaggio per le Comunali nelle 99 sezioni: alle 15, a seggi chiusi, ha votato il 51,74% degli aventi diritto (41778 su 80752) contro il 54,94% del primo turno; nonostante il calo il dato supera di nove punti quello del 2018 quando al secondo turno votò il 42,68%.

Come andò il primo turno

Ad Ancona il centrodestra al primo turno, con il candidato Daniele Silvetti, non è andato troppo lontano incassando dal 50%, incassando il 45% dei voti e staccando di quattro punti l’assessore uscente Ida Simonella che si è fermata al 41,3%. A Pisa il sindaco uscente Michele Conti, sostenuto dal centrodestra e da tre liste civiche, sfida Paolo Martinelli, candidato di centrosinistra e Movimento cinque stelle. Al primo turno Conti ha sfiorato la vittoria fermandosi al 49,96% mentre il suo sfidante ha ottenuto il 41,1%.

A Siena la sfida è tra due donne: al primo turno Nicoletta Fabio del centrodestra ha ottenuto il 30,5% e Anna Ferretti, di centrosinistra il 28,8%. Decisivo sarà il voto delle liste civiche, la più importante ha ottenuto oltre il 22%. E le due candidate non hanno dato vita a nessun apparentamento.