Accuse al dirigente dell’UTC di Tropea ed al sindaco, condannato Pietro Di Costa

Il Tribunale di Vibo Valentia, composizione monocratica nella persona della dottoressa Ricotta, ha condannato Pietro Di Costa (difeso dall’Avv. Adele Manno), già testimone di giustizia, alla pena di 8 mesi di reclusione, al risarcimento del danni patito dalle parti civili Crisafio Gabriele e Crisafio Francesco, stabilendo una provvisionale immediatamente esecutiva di 500€ cadauno, e alla refusione delle spese legali nella misura di 1.800€.

“L’episodio oggetto del giudizio – spiega l’avvocato Sandro D’Agostino– riguarda la pubblicazione di un video sulla piattaforma facebook in cui il Di Costa accusava l’Arch. Crisafio Gabriele di porre in essere un mercimonio della funzione pubblica quale dirigente dell’UTC di Tropea, consistito nel veicolare, in accordo con il Sindaco di Tropea, gare di appello a favore di imprese estranee alla città di Tropea, ovvero ad amici propri o del Sindaco di Tropea, ovvero dietro accettazione di emolumenti. Il Crisafio Gabriele veniva altresì accusato di favore l’attività professionale del fratello Francesco. Nel dibattimento sono stati sentiti i due professionisti che hanno dimostrato la completa infondatezza delle affermazioni del Di Costa. Quest’ultimo, nel suo esame, è stato incalzato dalle domande del sottoscritto, difensore delle due parti civili, facendo emergere come le dichiarazioni rese dal Di Costa non avessero alcun fondamento, né risultassero supportate da alcuna fonte qualificata, così come la documentazione prodotta dall’imputato a sua difesa si è palesata completamente irrilevante, trattandosi per lo più di articoli apparsi su quotidiani. Il Tribunale di Vibo Valentia ha, pertanto, irrogato una sanzione più grave rispetto a quella chiesta dall’Ufficio di Procura che aveva concluso per la pena della reclusione di mesi 6″.