StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria hanno arrestato, domenica scorsa, un 47enne e un 31enne del posto con l’accusa di evasione. Entrambi ai domiciliari, non sono stati trovati in casa. Scattate le ricerche sono stati trovati insieme a poca distanza dalle rispettive abitazioni, impegnati in una discussione, e arrestati.