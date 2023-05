Bambino di 12 anni guida un’auto di grossa cilindrata e viene ripreso: il VIDEO diventa virale

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Guida un’auto di grossa cilindrata ed è anche sorridente e felice. “Che importa”, direte voi? Effettivamente, tutto nella norma, se solo non considerassimo che il conducente della macchina è un bambino di 12 anni. Quest’ultimo è stato ripreso in un video di pochi secondi mentre guida un’auto di grossa cilindrata. Lo stesso filmato è poi diventato virale e in poche ore i Carabinieri hanno identificato i protagonisti. Il fatto è avvenuto a Ponsacco, provincia di Pisa.

L’autista minorenne è uno straniero nei confronti del quale scatterà una segnalazione alla procura minorile di Firenze e ai servizi sociali. Il 12enne guida l’auto indisturbato, contento, quasi come fosse tutto normale. Circola nelle strade del paese incrociando anche i fari di altre vetture in transito in direzione contraria. Le voci di altre due persone, con accento slavo, dell’Est Europa, forse due adulti, sembrano incitarlo ad accelerare. Poi il video si interrompe.

Gli investigatori ritengono che il minore appartenga a una delle decine di famiglie rom che da tempo abitano in un edificio nel centro di Ponsacco e che negli anni si sono rese protagoniste di intemperanze, soprusi e aggressioni, anche compiute da minorenni ai danni di altri bambini, e piccoli reati, suscitando proteste e malumori a molti residenti.

Analisi del video avrebbero appurato che si trattasse di un episodio accaduto qualche mese fa, forse prima di Natale. E’ diventato virale, però, soltanto nelle ultime ore, facendo così scattare le indagini delle Forze dell’Ordine, che tutt’ora stanno provando a risalire agli autori del video, anche per capire la proprietà dell’auto “incriminata”.